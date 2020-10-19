Криминалист рассказал о переписке педофила с 900 российскими школьницами

Следователям удалось добиться реального срока для педофила, который переписывался с 900 школьницами. Об этом сотрудник Главного управления криминалистики Следственного комитета России Вадим Смехнов рассказал РИА Новости.

По его словам, активность человека в интернете сегодня имеет не меньшее значение, чем физический контакт. Осужденный россиянин лично не виделся ни с одной из девочек, однако более 300 школьниц прислали ему свои фотографии интимного характера, а еще 600 несовершеннолетних вели с мужчиной интимную переписку в социальных сетях. За преступления, совершенные в интернете, педофила приговорили к семи годам лишения свободы.

Смехнов не стал разглашать детали дела, однако подчеркнул, что осужденный состоял в браке, у него двое детей.