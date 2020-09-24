ОМОН задержал подозреваемого в насилии над школьницами россиянина

В Нижнем Тагиле бойцы ОМОН задержали россиянина, которого подозревают в растлении двух несовершеннолетних девочек. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщает «Комсомольская правда».

По версии следствия, 44-летний мужчина напал на школьниц в январе и августе 2020 года. Ему предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера.

В поисках преступника сотрудники МВД устраивали засады и отрабатывали всех, кто был схож по приметам и кто при виде несовершеннолетних девочек шел следом за ними. Так полицейские вышли на подозреваемого.

Мужчину задержали во время работы на одном из крупных предприятий города. Уточняется, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Причастность задержанного к преступлениям была установлена молекулярно-генетической экспертизой. Кроме того, россиянина опознали сами пострадавшие девочки.

Ранее сообщалось, что в Кургане задержан мужчина, обвиняемый в надругательстве над 9-летней девочкой. Педофил более восьми лет скрывался от полиции, меняя место жительство и используя копию чужого паспорта.