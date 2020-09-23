Жертвы миллионера-педофила призвали запретить реалистичных секс-кукол

Несколько человек, заявляющих о том, что они стали жертвами осужденного за торговлю секс-рабами миллионера-педофила Джеффри Эпштейна, призвала запретить реалистичных секс-кукол, напоминающих детей. Об этом сообщает FOX News.

Они поддержали соответствующий закон, предложенный в штате Флорида республиканцем Верном Бьюкененом (Vern Buchanan). Еще в 2017 году такую правовую норму предложили на рассмотрение в Конгрессе США, но ее пока что не успели одобрить. Оригинальный проект запрещал только импорт и перевозку подобных кукол, новый же вариант делает незаконным владение или продажу этих вещей.

Отмечается, что они на данный момент запрещаются лишь в трех американских штатах — Флориде, Теннесси и Кентукки. Телеканал ссылается на мнение экспертов, которые считают, что педофилы используют таких кукол для нормализации сексуальных актов с малолетними, и владение таким предметом часто оказывается шагом к более серьезным преступлениям. Законопроект поддержали и другие группы жертв сексуальных преступлений.

Джеффри Эпштейн был найден мертвым в своей тюремной камере 10 августа 2019 года. Уголовное преследование финансиста было прекращено, следствие установило, что он совершил самоубийство. Эпштейн был задержан 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками девушек, в том числе 14-летними. Доказано, что свои преступления миллионер совершал в 2002-2005 годах, однако, по некоторым данным, он продолжал торговать людьми вплоть до 2019-го.