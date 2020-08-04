Трамп усомнился в самоубийстве миллионера-педофила

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в адрес Гислейн Максвелл, подруги миллионера-педофила Джеффри Эпштейна, и усомнился в его самоубийстве. Об этом он заявил в понедельник в интервью порталу Axios, опубликованному на YouTube-канале HBO.

Американский лидер объяснил, что публично пожелал всего хорошего подруге Эпштейна, потому что обстоятельства смерти последнего до сих пор остаются загадкой. «Я пожелал ей всего доброго, потому что ее любовник умер в тюрьме. Но как он умер? Это было убийство или самоубийство?» — отметил президент. Трамп подчеркнул, что в тюрьме Максвелл должна быть в безопасности, и она должна дождаться справедливого суда.

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Гислейн Максвелл была арестована в своем поместье 2 июля. Ей предъявили обвинительное заключение из шести пунктов. Утверждается, что она соблазняла несовершеннолетних и принуждала их к сексу. Помимо этого, она помогала Эпштейну соблазнять и затем продавать в сексуальное рабство детей, некоторым из них было 14 лет. Женщина отрицает все обвинения и утверждает, будто не знала о том, чем занимался ее друг.

Джеффри Эпштейн был найден мертвым в своей тюремной камере 10 августа 2019-го. Уголовное преследование финансиста было преращено, следствие установило, что он совершил самоубийство. Эпштейн был задержан 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками девушек, в том числе 14-летними. Доказано, что свои преступления миллионер совершал в 2002-2005 годах, однако, по некоторым данным, он продолжал торговать людьми вплоть до 2019-го.