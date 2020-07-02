Подругу миллионера-педофила арестовали за помощь в торговле детьми

ФБР арестовали британскую светскую львицу Гислейн Максвелл (Ghislaine Maxwell), подругу финансиста-миллионера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними секс-рабами. Об этом сообщает NBC 4 New York.

Прокуратура штата Нью-Гемпшир предъявила ей обвинительное заключение из шести пунктов. Утверждается, что она соблазняла несовершеннолетних и принуждала их к сексу. Помимо этого, Максвелл осуждают в лжесвидетельстве. В обвинительном заключении также говорится, что женщина помогала Эпштейну соблазнять и затем продавать в сексуальное рабство детей, некоторым из них было 14 лет. Утверждается, что Максвелл действовала заодно с миллионером-педофилом с 1994 года. Ее дело будет рассмотрено в суде.

Многие пострадавшие утверждали, что Максвелл помогала найти несовершеннолетних девушек, с которыми Эпштейн занимался сексом. В 2015 году одна из них, американка Вирджиния Джуффре, подала на Гислейн в суд. Женщина рассказала, что та познакомила ее с британским принцем Эндрю. Вирджинию принуждали заниматься с ним сексом, на тот момент ей было 17 лет.

Арестованная отвергает причастность к сексуальным преступлениям. Она утверждает, что была не в курсе деятельности Эпштейна.

10 августа миллионера обнаружили мертвым. По данным вскрытия, он совершил самоубийство. Тюремщики, которые должны были за ним следить, не совершили обход и подделали отчетность — теперь им грозят тюремные сроки.

Финансист был знаком с рядом высших чинов США и других стран, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, бывшим американским президентом Биллом Клинтоном и британским принцем Эндрю, которому из-за информации о близкой связи с ним пришлось сложить с себя большую часть полномочий.

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