Подругу миллионера-педофила посадят десятки лет за торговлю людьми

Если обвинения в адрес британской светской львицы и подруги миллионера-педофила Джеффри Эпштейна подтвердятся, то Гислен Максвелл может грозить до 35 лет тюрьмы. Об этом сообщает телеканал ABC.

Сторона обвинения призывает оставить женщину под стражей до суда. По мнению юристов, оказавшись на свободе, она сразу попытается скрыться от правосудия. Отмечается, что только за последние три года она 15 раз делала международные перелеты, пользуясь своими тремя паспортами и внушительными денежными средствами.

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За последний год, с момента ареста самого Эпштейна, Максвелл предпринимала множество мер, чтобы скрываться. Она дважды меняла жилье, сменила номер телефона и адрес электронной почты, а также заказывала почту и товары из магазинов на вымышленное имя. По данным прокуратуры, в последнее время она укрывалась на участке площадью в 63,1 гектара, который она полностью купила за наличные через анонимную компанию в Бредфорде (штат Нью-Гэмпшир).

Ранее сообщалось, что Максвелл предъявили обвинительное заключение из шести пунктов. Утверждается, что она соблазняла несовершеннолетних и принуждала их к сексу. Помимо этого, женщину осуждают в лжесвидетельстве. В обвинительном заключении также говорится, что она помогала Эпштейну соблазнять и затем продавать в сексуальное рабство детей. Некоторым из них было 14 лет. Все это женщина отрицает и говорит, что вообще не знала о деятельности своего приятеля.

Многие пострадавшие утверждали, что Максвелл помогала найти несовершеннолетних девушек, с которыми Эпштейн занимался сексом. В 2015 году одна из них, американка Вирджиния Джуффре, подала на Гислейн в суд. Женщина рассказала, что та познакомила ее с британским принцем Эндрю. Вирджинию принуждали заниматься с ним сексом, на тот момент ей было 17 лет.

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