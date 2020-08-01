Клинтон прокомментировал новые данные о посещении «педофильского острова»

Бывший президент США Билл Клинтон отрицает, что когда-либо посещал частный остров педофила-миллионера Джеффри Эпштейна. Об этом заявил его представитель Анхель Урена на своей странице в Twitter.

«История постоянно меняется, факты — нет. Президент Клинтон никогда не был на острове», — написал в социальной сети представитель Клинтона. Кроме того, Урена заявил изданию Newsweek, что Клинтон не общался с Эпштейном более десяти лет до того, как миллионера обвинили в торговле людьми.

Ранее были раскрыты новые секретные данные по делу умершего во время следствия педофила-миллионера Джеффри Эпштейна. Женщина по имени Вирджиния Джуффре, ранее публично обвинившая миллионера в торговле секс-рабами, в своих показаниях рассказала, что однажды видела бывшего лидера США Клинтона на «педофильском острове» Эпштейна. По ее словам, Билл был в компании с некими двумя молодыми девушками из Нью-Йорка.

27 мая в документальном фильме Netflix Jeffrey Epstein: Filthy Rich, экс-работник на частном карибском острове Эпштейна Стив Скалли рассказал, что он несколько раз встречал Клинтона, сидящего на крыльце виллы с мужчиной нетрадиционной ориентации. При этом нет никаких доказательств, что Клинтон принимал участие в оргиях с несовершеннолетними девушками. Сам бывший президент тогда отрицал посещение им острова.

Джеффри Эпштейн был задержан 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. Он совершил самоубийство в тюрьме 10 августа прошлого года, не дождавшись судебного процесса по обвинению в торговле секс-рабынями. Миллионер обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. По некоторым данным, он мог продолжать торговать людьми вплоть до 2019 года. Некоторым предполагаемым жертвам было 14 лет.