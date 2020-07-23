«Юрист-антифеминист» застрелил сына занявшейся делом миллионера-педофила судьи

Мужчина в форме курьера компании FedEx открыл стрельбу в доме судьи Эстер Салас, которая недавно занялась делом миллионера-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Associated Press.

72-летний Рой Ден Холландер, также известный как «юрист-антифеминист», 19 июля застрелил сына судьи, 20-летнего Дэниела Эндерла. Также был ранен ее супруг, 63-летний адвокат Марк Эндерла. Салас в это время была в другой части дома, поэтому не пострадала.

После этого преступник покончил с собой. Его тело нашли у горного хребта Катскилл в штате Нью-Йорк 21 июля. Возле мужчины обнаружили посылку на имя Салас, ее содержимое не раскрывается.

Эстер Салас начала рассматривать дело против Deutsche Bank. Его инвесторы обвинили банк в отмывании денег и в связях с Эпштейном, которого считают «клиентом с высокими рисками».

Джеффри Эпштейн был задержан 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. Он покончил с собой в тюрьме 10 августа прошлого года, не дождавшись судебного процесса по обвинению в торговле секс-рабынями. Миллионер обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. По некоторым данным, он мог продолжать торговать людьми вплоть до 2019 года. Некоторым предполагаемым жертвам было 14 лет.

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