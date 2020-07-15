Стало известно о тайном браке подруги миллионера-педофила

Обвиненная в торговле несовершеннолетними секс-рабами Гислейн Максвелл находится в браке — но скрывает имя мужа. О тайном супружестве подруги миллионера стало известно на суде об ее освобождении под залог, сообщает The New York Post.

Выступая перед судьей, прокурор Манхэттенского суда упомянул, что поручителей для этого залога не нашлось, а сторона защиты не предоставила информации о финансовом состоянии супруга обвиняемой.

Сообщается, что Максвелл предлагалось отпустить под залог в 5 миллионов долларов, однако суд постановил оставить ее под арестом. Сторона обвинения подчеркнула, что женщина, очень вероятно, скроется от правосудия, если позволить ей выйти на свободу.

Ранее сообщалось, что Максвелл предъявили обвинительное заключение из шести пунктов. Утверждается, что она соблазняла несовершеннолетних и принуждала их к сексу. Помимо этого, женщину осуждают в лжесвидетельстве. В обвинительном заключении также говорится, что она помогала Эпштейну соблазнять и затем продавать в сексуальное рабство детей. Некоторым из них было 14 лет. Все это женщина отрицает и говорит, что вообще не знала о деятельности своего приятеля.

Многие пострадавшие утверждали, что Максвелл помогала найти несовершеннолетних девушек, с которыми Эпштейн занимался сексом. В 2015 году одна из них, американка Вирджиния Джуффре, подала на Гислейн в суд. Женщина рассказала, что та познакомила ее с британским принцем Эндрю. Вирджинию принуждали заниматься с ним сексом, на тот момент ей было 17 лет.