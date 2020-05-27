Билл Клинтон отреагировал на новые данные о посещении «педофильского острова»

Представитель бывшего президента США Билла Клинтона отреагировал на новые данные о посещении «педофильского острова» миллионера Джеффри Эпштейна в документальном сериале Netflix. Об этом сообщает The Independent.

По версии семьи Клинтон, любые истории, связывающие бывшего президента с островом Эпштейна являются вымыслом. «Это было ложью и когда говорилось впервые, и остается таковым на сегодня», — подчеркнул представитель политика.

27 мая Netflix представил документальный фильм Jeffrey Epstein: Filthy Rich. В нем рассказывается о жертвах и свидетелях на острове Литл Сент-Джеймс, о сексуальном насилии и жизни Эпштейна. Кроме того, экс-работник на карибском острове Стив Скалли рассказал, что он несколько раз встречал Клинтона, сидящего на крыльце виллы с мужчиной нетрадиционной ориентации. При этом нет никаких доказательств, что Клинтон принимал участие в оргиях с несовершеннолетними девушками.

Джеффри Эпштейн был задержан 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. Он совершил самоубийство в тюрьме 10 августа прошлого года, не дождавшись судебного процесса по обвинению в торговле секс-рабынями. Миллионер обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. По некоторым данным, он мог продолжать торговать людьми вплоть до 2019 года. Некоторым предполагаемым жертвам было 14 лет.

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