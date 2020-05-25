Раскрыты подробности поездки принца Эндрю на «педофильский остров» Эпштейна

Британский принц Эндрю вступал в сексуальный контакт с Вирджинией Робертс, жертвой торговца секс-рабами Джеффри Эпштейна, во время поездки на «педофильский остров» последнего. Об этом бывший сотрудник Эпштейна Стив Скалли рассказал в документальном сериале Netflix, сообщает таблоид The Sun.

По его словам, он видел сына английской королевы на острове в 2004 году. Тот целовал молодую Вирджинию Робертс, «хватал ее за ягодицы и терся об нее». Все это длилось в течение нескольких минут на глазах у Скалли.

Робертс позднее обвинила Эндрю в участии в оргии, к которой ее принуждал Эпштейн. Скалли, занимавший на острове должность разнорабочего, стал первым свидетелем, подтвердившим присутствие британского герцога Йорка на оргиях у Эпштейна.

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Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Доказано, что свои преступления миллионер совершал в 2002-2005 годах, однако, по некоторым данным, он продолжал торговать людьми вплоть до 2019 года. Некоторым предполагаемым жертвам было 14 лет.

10 августа Эпштейна обнаружили мертвым. По данным вскрытия, он совершил самоубийство. Тюремщики, которые должны были за ним следить, не совершили обход и подделали отчетность — теперь им грозят тюремные сроки. Видеозаписи с камер наблюдения рядом с местом его заключения оказались уничтожены.

Финансист был знаком с рядом высших чинов США и других стран, в том числе с президентом Дональдом Трампом, бывшим президентом Биллом Клинтоном. Его друзья (в числе которых, как утверждает Netflix, был и Клинтон) посещали так называемый «педофильский остров», принадлежавший Эпштейну, где, предположительно, и происходила торговля секс-рабами. Из-за сообщений о связи с ним принц Эндрю сложил с себя обязанности члена монаршего рода.

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