Видео попытки самоубийства миллионера-педофила случайно уничтожили

Видеозапись камеры наблюдения в тюрьме, где попытался совершить самоубийство финансист-миллионер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в торговле несовершеннолетними секс-рабами, была случайно уничтожена и не попала в руки следователей. Об этом со ссылкой на представителей спецслужб пишет издание Daily Beast.

Администрация тюрьмы заявила, что случайно сохранила видео с камеры другого этажа, а искомого ролика «больше не существует», не пояснив, как именно он был удален.

Сообщается, что видео запросил сокамерник миллионера Николас Тартальоне, которого незадолго до гибели Эпштейна перевели в другую камеру. Ему грозит смертный приговор по делу о четырех убийствах. Обвиняемый хотел с помощью видео доказать суду, что не нарушал никаких правил, будучи сокамерником педофила, и таким образом добиться снисхождения судей.

«Это поразительно, что видео, которое тюрьма должна была сохранять без каких-либо дополнительных запросов, оказалось уничтожено», — заявил адвокат Тартальоне Брюс Баркет. Он подчеркнул, что еще больше его тревожит, насколько неясны обстоятельства, в которых запись была утеряна.

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Тартальоне и Эпштейн находились в одной камере 23 июля, — в день, когда последнего обнаружили на полу с отметинами на шее. До сих пор неясно, было ли это попыткой суицида или результатом нападения, но после инцидента финансиста перевели в камеру со специальным наблюдением.

Утром 10 августа он был обнаружен мертвым. По данным вскрытия, он совершил самоубийство. Тюремщики, которые должны были за ним следить, не совершили обход и подделали отчетность — теперь им грозят тюремные сроки.

Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллионер совершал в 2002-2005 годах. Некоторым предполагаемым жертвам было 14 лет.

Финансист был знаком с рядом высших чинов США и других стран, в том числе с президентом Дональдом Трампом, бывшим президентом Биллом Клинтоном и британским принцем Эндрю, которому из-за информации о близкой связи с ним пришлось сложить с себя большую часть полномочий.

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