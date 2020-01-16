Мир
 
Последние новости
Названы возможные сценарии транзита власти в 2024 году
Домашнее задание дочери спасло многодетного отца от смерти
Неизвестный открыл стрельбу в российском суде
Российский телеканал объяснил оскорбления в адрес Макгрегора
Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России
Послание Путина Федеральному собранию вызвало тревогу у Климкина
Стало известно о плане Медведева по реформе российской власти
Бизнес оценил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
Новости партнеров

Раскрыты новые подробности предполагаемых преступлений миллионера-педофила

Перейти в «Мою Ленту»
Джефри Эпштейн
Джефри Эпштейн

Финансист-миллионер Джеффри Эпштейн торговал несовершеннолетними секс-рабами до 2019 года. Об этом говорится в новом иске против Эпштейна, поданного от имени генерального прокурора Виргинских островов Дениза Джорджа, передает агентство AFP.

Финансиста обвиняют в том, что он подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних девушек, а также торговал ими на своем частном острове в Карибском море вплоть до прошлого года. Согласно иску Джорджа, Эпштейн доставлял девушек в возрасте от 12 до 17 лет в свое поместье стоимостью 577 миллионов долларов на лодке, вертолете и самолете в период с 2001 по 2019 годы.

Кроме того, в компьютере у Эпштейна был список потенциальных жертв, сам он руководил «пирамидой торговли людьми», в которой несовершеннолетние жертвы были вынуждены нанимать других девушек для участия в половых актах.

Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллионер совершал в 2002-2005 годах. Некоторым предполагаемым жертвам было 14 лет.

10 августа Эпштейна обнаружили мертвым. По данным вскрытия, он совершил самоубийство. Тюремщики, которые должны были за ним следить, не совершили обход и подделали отчетность — теперь им грозят тюремные сроки.

Финансист был знаком с рядом высших чинов США и других стран, в том числе с президентом Дональдом Трампом, бывшим президентом Биллом Клинтоном и британским принцем Эндрю, которому из-за информации о близкой связи с ним пришлось сложить с себя большую часть полномочий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Epstein abused young girls as recently as 2019, lawsuit says
Видео попытки самоубийства миллионера-педофила случайно уничтожили
Британский принц Эндрю сложил полномочия из-за дружбы с педофилом
Охранявшим миллионера-педофила тюремщикам предъявили обвинения
Другие материалы рубрики
Мир00:0415 января

Африканские страсти

Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
04:07Сегодня

Стало известно о возобновлении сирийской армией операции в Идлибе

23:2815 января

У российского посольства в Ливане разорвались гранаты

23:0915 января

Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат

Мир00:0113 января

Китай, уходи!

На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
22:3415 января

Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии

22:2015 января

В США отреагировали на послание Путина

22:1415 января

Европарламент ратифицирует договор о выходе Великобритании из Евросоюза

Мир00:02 7 января

Все оттенки красного

«Короли нации» и их дворцы. Для кого в Северной Корее строят улицы и небоскребы?
21:0015 января

НАТО открестилось от новой военной операции в Ливии

21:0215 января

В Европарламенте ответили на слова Путина о причинах начала Второй мировой

20:1515 января

Оценен риск новых авиационных катастроф от ракет

Россия
Россиянам пообещали отсутствие крещенских морозов
Дмитрий МедведевМедведев ушел в отставку вместе с правительством
Что нужно знать о грядущих изменениях в политической системе России?
Названы возможные сценарии транзита власти в 2024 году
Путин предложил изменить Конституцию
Каким должен быть главный закон страны по мнению президента
Стало известно о плане Медведева по реформе российской власти
«Каждый житель СССР слышал об этих страшилках»
 
Раскрыта реакция совета Госдумы на новость об отставке правительства
Все материалы
Мир
Раскрыты новые подробности предполагаемых преступлений миллионера-педофила
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
Стало известно о возобновлении сирийской армией операции в Идлибе
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
У российского посольства в Ливане разорвались гранаты
Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing
Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету
Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат
Все материалы
Бывший СССР
Послание Путина Федеральному собранию вызвало тревогу у Климкина
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
Опубликована запись критики Зеленского премьер-министром
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуми, 9 января 2020 годаСухумское дежавю
В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
Украина предложила помощь Австралии и получила отказ
Александр Лукашенко«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
В Белоруссии захотели усовершенствовать Конституцию
Все материалы
Экономика
Главная экономика Европы едва избежала падения
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Бизнес оценил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
США и Китай заключили торговую сделку
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Названо число способных покупать что угодно россиян
Все материалы
Силовые структуры
Свидетеля по делу о нападении на псковских десантников уличили во лжи
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Лучшего бомбардира ФСБ уволили за отсутствие декларации о доходах
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Тело иностранца обнаружили возле жилого дома в Москве
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»
Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
Россиянин по привычке признался в несуществующем убийстве
Все материалы
Наука и техника
Назван способ уничтожения США России за 15 минут
«Предки славян кочевали по долинам рек»
Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?
Раскрыта природа таинственного объекта из космоса
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
В России создали неубиваемый смартфон по цене iPhone
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
Зафиксированы опровергающие современную физику частицы
Все материалы
Спорт
Российский телеканал объяснил оскорбления в адрес Макгрегора
«Я напуган до смерти. Но ради этого и выхожу в октагон»
Макгрегор против Серроне: где смотреть бой и на кого ставить
Отсидевший Кокорин забил первый гол за «Зенит» в 2020 году
С позиции силы
МЮ и «Сити» разгромили соперников, «Ливерпуль» продолжил победную серию — главное в туре АПЛ
Бывший бойфренд Шараповой прервал ее прямой эфир и получил едкий ответ
Голубоглазый ниндзя
Русский бейсболист вошел в историю японского спорта. Но на родине о нем даже не слышали
Малкин отдал «слепой» голевой пас и прослыл «трехглазым русским»
Все материалы
Культура
Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России
«Я всю жизнь чувствовал себя аутсайдером»
Венсан Кассель об уходе от образа мачо, протестах и «Особенных»
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
«Бьешь первым или лежишь с разбитым таблом»
Как обычный российский пацан вырос и привез в страну Rammstein, Motorhead и Metallica
Министр культуры Мединский отправлен в отставку
Жди и смотри
Нолан, Финчер, Бонд и «Дюна»: 20 главных фильмов 2020 года
Гуф матом вызвал на бой «разрушившего его семью» бывшего депутата
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева назвала «самый хороший» рак
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Назначение Мишустина предсказали за полгода до отставки правительства
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Журналистка поверила шутке и надела бронежилет для встречи с коалой
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Instagram перестанет показывать отфотошопленные снимки
Все материалы
Ценности
Модель с диагнозом как у Бибера стала чемпионкой и снялась для обложки Playboy
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Опубликованы фото популярной плюс-сайз-модели в обнаженном виде без фотошопа
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Покинувшая королевскую семью Меган Маркл начала одеваться «как все»
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Самая красивая в мире женщина сфотографировалась в сетке на голое тело
Все материалы
Путешествия
Использовавшему храм не по назначению туристу пригрозили тюрьмой
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Слишком большой унитаз помешал мужчине закрыться в туалете гостиницы
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Убегающие от снежной лавины туристы попали на видео
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Названы главные страхи российских путешественников
Все материалы
Из жизни
Взрослые разглядели мужские гениталии в детском рисунке тыквы
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Мужчина увидел возлюбленную с другим и подбросил ей гранату
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Полчища обезьян выселили обитателей деревни из их домов
«Немного похоже на армию»
Офисный аналитик бросил стабильную работу ради того, чтобы стать таксистом. И гордится этим
Три врача умертвили пациентку с разбитым сердцем и попали под суд
Все материалы
Появилась первая фотография обновленного Volkswagen Tiguan
Самые продаваемые автомобили России за 2019 год
Топ-25 наиболее популярных моделей российского рынка за 12 месяцев
Стала известна цена топового Kia Seltos для России
Renault Arkana против Geely Atlas, Nissan Qashqai и Kia Soul
Большой тест: выбираем кроссовер за полтора миллиона
Объявлены цены на Lada 4x4 с новым салоном
Машины компаний, далеких от автобизнеса
Электрокар Sony, спорткупе от Heinz, гоночный болид Nike и другие
Представлен первый кроссовер Genesis, который появится в России
Все материалы
Дом
Миллиардер построил на вершине небоскреба «домик на дереве»
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Улицу в Крыму назовут в честь погибшего главы ДНР
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Многоэтажка в российском городе полностью покрылась льдом
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Российская пенсионерка разругалась с семьей и ушла жить в подъезд
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы