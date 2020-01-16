Раскрыты новые подробности предполагаемых преступлений миллионера-педофила

Финансист-миллионер Джеффри Эпштейн торговал несовершеннолетними секс-рабами до 2019 года. Об этом говорится в новом иске против Эпштейна, поданного от имени генерального прокурора Виргинских островов Дениза Джорджа, передает агентство AFP.

Финансиста обвиняют в том, что он подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних девушек, а также торговал ими на своем частном острове в Карибском море вплоть до прошлого года. Согласно иску Джорджа, Эпштейн доставлял девушек в возрасте от 12 до 17 лет в свое поместье стоимостью 577 миллионов долларов на лодке, вертолете и самолете в период с 2001 по 2019 годы.

Материалы по теме Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой Миллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов

Кроме того, в компьютере у Эпштейна был список потенциальных жертв, сам он руководил «пирамидой торговли людьми», в которой несовершеннолетние жертвы были вынуждены нанимать других девушек для участия в половых актах.

Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллионер совершал в 2002-2005 годах. Некоторым предполагаемым жертвам было 14 лет.

10 августа Эпштейна обнаружили мертвым. По данным вскрытия, он совершил самоубийство. Тюремщики, которые должны были за ним следить, не совершили обход и подделали отчетность — теперь им грозят тюремные сроки.

Финансист был знаком с рядом высших чинов США и других стран, в том числе с президентом Дональдом Трампом, бывшим президентом Биллом Клинтоном и британским принцем Эндрю, которому из-за информации о близкой связи с ним пришлось сложить с себя большую часть полномочий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!