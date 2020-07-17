Вандалы оставили послание на доме миллионера-педофила

Неизвестные оставили надпись на главных воротах имения, некогда принадлежавшего американскому финансисту-миллионеру Джеффри Эпштейну. Об этом сообщает портал TMZ.

Послание появилось на входе в особняк в Палм-Бич, где педофил и торговец людьми, предположительно, подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних девушек. «Мертвый, но не прощенный», — гласит надпись. Вандалы нанесли ее ярко-красной краской — очевидно, чтобы имитировать кровь.

Дом, о котором идет речь, был в центре незавершенного судебного процесса в отношении Эпштейна, отмечает TMZ. Сам миллионер скончался в августе 2019-го. Его тело обнаружили в тюремной камере. По данным вскрытия, Эпштейн совершил самоубийство. В камере нашли веревку из тюремной простыни.

Джеффри Эпштейн был задержан 6 июля 2019 года в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками девушек, части из которых было не более 14 лет. Доказано, что свои преступления миллионер совершал в 2002-2005 годах, однако, по некоторым данным, он продолжал торговать людьми вплоть до 2019-го.

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