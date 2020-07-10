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Принц Гарри назван претендентом на титул дружившего с педофилом сына королевы

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Принц Гарри
Принц Гарри
Фото: Chris Jackson / Getty Images

Британский конституционный эксперт Иэн Макмартанн (Iain MacMarthanne) назвал принца Гарри претендентом на получение титула герцога Йоркского, который принадлежит опальному принцу Эндрю, дружившему с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет издание Daily Express.

В 1986 году королева Елизавета II присвоила титул герцога Йоркского своему младшему сыну принцу Эндрю. Она следовала традиции, согласно которой герцогами становятся вторые сыновья монарха. Поскольку у Эндрю нет потомков мужского пола и наследовать титул некому, нового герцога Йоркского предстоит выбрать правящему королю или королеве.

Макмартанн сомневается, что обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней, выдвинутые против принца Эндрю, ускорят передачу титула. «За сотни лет титулы часто бывали запятнаны поведением своих носителей, — утверждает эксперт. — Считается, что титул всегда важнее, чем его носитель, и следующее поколение не должно отвечать за прегрешения предыдущего».

По мнению Макмартанна, после смерти принца Эндрю титул может перейти принцу Гарри, который является вторым сыном принца Чарльза — непосредственного наследника королевы Елизаветы II, который займет трон после ее смерти. Другая вероятная кандидатура — двухлетний сын принца Уильяма принц Луи, правнук королевы и племянник Гарри.

Принц Эндрю дружил с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который снабжал богатых и влиятельных педофилов несовершеннолетними девочками. Одна из жертв Эпштейна утверждала, что тот неоднократно принуждал ее к сексу с Эндрю, когда ей было всего 17 лет. В интервью «Би-би-си» Эндрю отверг все обвинения и назвал поведение Эпштейна неподобающим. Неуклюжие оправдания лишь усилили скандал. В результате принцу Эндрю пришлось сложить полномочия и на время уйти в тень.

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