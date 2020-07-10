Объяснена причина нежелания принца Уильяма занимать британский престол

Главный редактор телеканала о королевской семье True Royalty TV Ник Буллен (Nick Bullen) утверждает, что принц Уильям не спешит занять британский трон. Об этом пишет издание Daily Express.

По мнению эксперта, причина нежелания принца торопить события связана с тем, что он может унаследовать престол лишь после кончины своей бабушки, королевы Елизаветы II, и отца, принца Уэльского Чарльза. Уильяму же не хотелось бы, чтобы они умирали. «Я говорил об этом с принцем Уэльским, — объяснил Буллен. — Чтобы получить такую должность, нужно фактически желать смерти своим родителям или бабушке с дедушкой».

Эксперт отверг предположения, что королева может отречься от престола в пользу Уильяма. «Королем станет принц Чарльз, если он будет все еще жив, когда королева, к великому сожалению, умрет, — полагает Буллен. — Тут не о чем спорить. Таково желание королевы, таково желание принца Уэльского и таково желание Уильяма».

Британская королева Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года и взошла на престол в 1953 году. Она провела на троне дольше всех ныне живущих монархов мира. Кроме того, ей удалось побить рекорд по продолжительности правления в Великобритании, поставленный королевой Викторией. Ее старшему сыну и наследнику престола принцу Чарльзу 71 год. Второе место в очередности наследования занимает старший сын Чарльза принц Уильям.

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