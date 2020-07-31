Раскрыты новые обвинения в адрес подруги миллионера-педофила

Подругу миллионера-педофила Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл обвинили во лжи: во время судебного заседания в июле она утверждала, будто не виделась с приятелем более десяти лет. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам Максвелл, она не виделась с Эпштейном с 2015-го. Однако опубликованные 30 июля документы указывают на то, что она врет.

Речь идет о нескольких документах по гражданскому процессу против Максвелл. Один из них — иск, поданный Вирджинией Джуффре (Virginia Giuffre). Та утверждает, что Максвелл «затащила ее в орбиту педофила», предложив работать у него массажисткой. Согласно иску, Гислейн общалась с другом как минимум один раз после 2015-го как раз для того, чтобы познакомить его с Джуффре. Затем Максвелл познакомила девушку с британским принцем Эндрю. Вирджинию принуждали заниматься с ним сексом, на тот момент ей было 17 лет.

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Гислейн Максвелл была арестована в своем поместье 2 июля. Ей предъявили обвинительное заключение из шести пунктов. Утверждается, что она соблазняла несовершеннолетних и принуждала их к сексу. Помимо этого, она помогала Эпштейну соблазнять и затем продавать в сексуальное рабство детей, некоторым из них было 14 лет. Женщина отрицает все обвинения и утверждает, будто не знала о том, чем занимался ее друг.

Джеффри Эпштейн был задержан 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками девушек, в том числе 14-летними. Доказано, что свои преступления миллионер совершал в 2002-2005 годах, однако, по некоторым данным, он продолжал торговать людьми вплоть до 2019-го.

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