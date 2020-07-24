Дома миллионера-педофила Эпштейна выставили на продажу

Два дома американского финансиста-миллионера Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях и умершего в тюрьме, выставили на продажу. Об этом сообщает CNN.

Речь идет о недвижимости на 71-й улице Нью-Йорка и в Палм-Бич (штат Флорида). Их общая стоимость оценивается в почти 110 миллионов долларов. При этом оба дома упоминались в судебных материалах в качестве мест, где Эпштейн совершал инкриминировавшиеся ему деяния.

Семиэтажный дом в Нью-Йорке, в котором насчитывается 40 комнат, в том числе 10 спален и 15 туалетных комнат, продается за 88 миллионов долларов. Риелторы называют здание, выходящее окнами на Центральный парк, крупнейшим в городе домом, рассчитанным на проживание одной семьи и подходящим для размещения консульства, посольства, музея или фонда.

Дом в Палм-Бич оценили в 21,9 миллиона долларов. В этом здании есть шесть спален и семь туалетных комнат, бассейн, бильярдная и гараж на три автомобиля. 17 июня неизвестные оставили надпись на главных воротах имения. «Мертвый, но не прощенный», — гласит надпись. Вандалы нанесли ее ярко-красной краской — очевидно, чтобы имитировать кровь.

Летом 2019-го нью-йоркский дом Эпштейна стал местной достопримечательностью. Интерьер особняка назвали роскошным (дом оценивается в 56 миллионов долларов), но очень странным. Внутри обнаружили чучела тигра и пуделя и причудливую картину на стене. На ней был изображен бывший президент США Билл Клинтон в синем платье.

Эпштейн был задержан 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. Он покончил с собой в тюрьме 10 августа прошлого года, не дождавшись судебного процесса по обвинению в торговле секс-рабынями. Миллионер обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. По некоторым данным, он мог продолжать торговать людьми вплоть до 2019 года. Некоторым предполагаемым жертвам было 14 лет.