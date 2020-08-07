Раскрыты тайные пристрастия уличенного в связях с педофилом принца Эндрю

Британский принц Эндрю, второй сын королевы Елизаветы II, который был уличен в связях с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном, является футфетишистом. Тайные пристрастия члена королевской семьи раскрыла Вирджиния Робертс, с которой принц вступал в сексуальные отношения, когда ей было 17 лет, пишет Daily Mail.

По словам Робертс, в ходе одной из встреч с Эндрю, которую организовал Эпштейн, ей пришлось принимать ванну вместе с принцем. В процессе он уделял особое внимание ее ногам, в том числе целовал ее ступни и облизывал ее пальцы. Спустя некоторое время они перешли в спальню, где девушке пришлось пережить «самые долгие 10 минут в ее жизни» во время секса с принцем.

«Спустя пару мгновений, не испытывая какой-либо реальной эмоциональной привязанности, он впал в экстаз, оставив меня наедине с моими чувствами страха и тревоги», — вспомнила Робертс.

Она отметила, что позже ей пришлось обсудить произошедшее с Эпштейном, который интересовался, остался ли Эндрю доволен проведенным с ней временем. «Я просто одобрительно кивнула в ответ», — уточнила Робертс. При этом она призналась, что обсудила с Эпштейном и «странную фиксацию» члена королевской семьи, и они вместе посмеялись над этим.

Ранее стало известно, что принц Эндрю приезжал на так называемый «педофильский остров» Эпштейна в 2004 году. По словам одного из бывших сотрудников миллионера, сын английской королевы на его глазах целовал молодую Вирджинию Робертс, «хватал ее за ягодицы и терся об нее».

В ноябре 2019-го принц Эндрю был вынужден сложить свои монаршие обязанности из-за связи с Эпштейном, которого обвинили в создании криминальной сети, позволившей ему сексуально эксплуатировать десятки несовершеннолетних девушек и издеваться над ними. Принц заявил, что его прошлые контакты с Эпштейном мешают работе семьи и благотворительных организаций.

Эпштейна задержали в июле 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года его обнаружили мертвым в его камере. Вскрытие подтвердило, что миллионер совершил самоубийство.