В российском городе задержан восемь лет скрывавшийся от полиции педофил

В Кургане задержан мужчина, обвиняемый в надругательстве над 9-летней девочкой. Педофил более восьми лет находился в розыске. Об этом в среду, 23 сентября, «Ленте.ру» сообщил Денис Волощенко, официальный представитель управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

По версии следствия, в апреле 2012 года задержанный несколько раз ударил по голове дочь своей сожительницы и совершил насильственные действия сексуального характера. Мужчину остановила вернувшаяся с работы мать девочки. Обвиняемый сразу же сбежал с места преступления и годами скрывался от полиции, меняя место жительство и используя копию чужого паспорта.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 45-летний мужчина был задержан. По ходатайству суда ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что в Рыбинске арестован Виталий Молчанов, обвиняемый в убийстве и изнасиловании двух девочек 8 и 13 лет. Мать школьниц познакомилась с Молчановым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми. На телах сестер-школьниц были множественные ножевые ранения. Следователи установили, что девочки подверглись сексуальному насилию.