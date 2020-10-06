Англиканскую церковь обвинили в cнисхождении к педофилам

Англиканская церковь много лет относилась со снисхождением к педофилам: растлителям детей часто даровали прощение и разрешали продолжать работать с несовершеннолетними. В этом церковников уличила независимая комиссия, проводившая расследование сотен случаев надругательства над детьми, сообщает The Independent.

390 случаев с 1940-х по 2018 год, когда растлители малолетних сохраняли церковный сан и должность

«Культура, сформировавшаяся в Церкви Англии, сделала ее местом, где насильники смогли спрятаться», — заявляется в докладе комиссии, опубликованном 6 октября. По ее выводам, к преступникам зачастую относились с большей поддержкой, чем к их жертвам, а прощение раскаявшихся стало нормальной практикой в любых ситуациях, причем его порой требовали даже от жертв.

При этом часто о случаях педофилии не докладывали в полицию, и извращенцы оказывались в тех условиях, где им было легко совершить новые преступления. Так, педофил по имени Тимоти Стори сознался в сексе с несовершеннолетней еще в 2009 году, однако его сочли достойным священником и разрешили продолжать работу. Спустя несколько лет его обвинили в растлении малолетних: вскрылась целая череда случаев, в результате чего он получил 15-летний тюремный срок.

В апреле прошлого года римско-католическая епархия Нью-Йорка сделала достоянием общественности список священников, обвиненных в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним или владении детской порнографией. Всего в списке, опубликованном на официальном сайте, оказалось 120 человек.