Россиянина заподозрили в совращении двух школьниц в автомобиле

В Истре Московской области задержан 34-летний россиянин, которого заподозрили в преступлении против половой неприкосновенности двух школьниц. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета Ольга Врадий.

По версии следствия, 4 ноября около шести часов вечера мужчина увидел на детской площадке двух девочек семи и девяти лет. Убедившись, что рядом нет взрослых, он уговорил школьниц сесть в свой автомобиль и увез в неизвестном направлении. В салоне подозреваемый надругался над детьми.

Мужчину задержали на месте преступления сотрудники патрульно-постовой службы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане арестовали подозреваемого в изнасиловании женщины и ее несовершеннолетней дочери. По версии следствия, он пришел в квартиру к бывшей сожительнице, которой дома не оказалось. Там были ее дети: 13-летний сын и 16-летняя дочь. Мужчина, угрожая физическим насилием, связал их, после чего изнасиловал школьницу. К этому времени домой вернулась их мать. Ее подозреваемый избил и изнасиловал, а затем насильно усадил в автомобиль и увез. Правоохранительные органы сумели оперативно установить местонахождение похищенной женщины, ее освободили.