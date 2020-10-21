Против допустившей изнасилование и убийство школьницы полицейской возбудили дело

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело против инспектора по делам несовершеннолетних, которую подозревают в халатности (статья 293 УК РФ). Об этом в среду, 21 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в январе 2020 года в Шушенский отдел полиции обратилась мама 12-летней школьницы из деревни Нижняя Коя, которая рассказала, что ее дочь изнасиловал находящийся на профилактическом учете 13-летний местный житель. В нарушение требований нормативных актов, сотрудница проигнорировала свои должностные обязанности, что привело к изнасилованию и убийству девочки в мае 2020 года.

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Вечером 30 мая 12-летняя школьница ушла на пастбище за коровами и не вернулась. 1 июня ее тело нашли в пожарном резервуаре на заброшенной свалке недалеко от села. Вскоре были задержаны трое местных жителей: 25, 19 и 14 лет. Жители деревни рассказали приехавшим в деревню сотрудникам СМИ и руководителям силовых ведомств края, что в деревне орудует банда подростков, которые избивают детей, воруют из магазинов и домов.