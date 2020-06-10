Жители российского села пожаловались на банду подростков после убийства девочки

Жители сибирского села Нижняя Коя устроили народный сход, чтобы пожаловаться на банду подростков, причастную, как они считают, к изнасилованию и убийству 12-летней девочки. Об этом сообщает РИА Новости.

Люди собрались у местного дворца культуры, где заседал штаб следственно-оперативной группы, занимающейся расследованием убийства девочки. Чтобы успокоить народ, из райцентра Шушенское прибыли начальники полиции, СК и прокуратуры.

«Эта компания давно не дает нам покоя, они пристают к детям, воруют из магазинов и домов. Моего 12-летнего сына несколько раз избили. Я и другие жители жаловались участковому. Тот сказал, что необходимо собрать подписи. Собрали. Нашли других потерпевших, но никого так и не наказали», — рассказывает местная жительница Татьяна Визингер.

Бабушка погибшей девочки, работающая почтальоном, сообщила, что осенью лично возила в Шушенский отдел полиции заявление с подписями 20 местных жителей о преступлениях банды с именами и фамилиями ее участников и их контактами. «Мне выдали справку, что заявление зарегистрировано, но ничего не сделали. Вроде как факты не подтвердились», — сказала женщина.

Местный депутат Татьяна Шмакова пояснила, что привлечь подростков к уголовной ответственности не удавалось из-за их возраста и небольшого материального ущерба от краж.

Вечером 30 мая 12-летняя школьница ушла на пастбище за коровами и не вернулась. 1 июня ее тело нашли в пожарном резервуаре на заброшенной свалке недалеко от села. Эксперты установили, что девочку изнасиловали и задушили. По подозрению в преступлении был задержан 25-летний местный житель, который дал признательные показания. Он утверждал, что был один, но через неделю арестовали его 19-летнего сообщника. Жители села видели в день убийства девочки в их компании еще и подружку-семиклассницу. Она могла заманить погибшую в западню. На одежде погибшей криминалисты обнаружили генотип еще одного человека, хотя задержанные говорят, что с ними больше никого не было. Следователи ожидают результатов теста ДНК.

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