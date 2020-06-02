К убийству российской девочки оказался причастен близкий друг ее отца

В Крыму задержан 39-летний житель поселка Ленино по подозрению в убийстве шестилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России на полуострове.

Мужчине вменяются насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

По данным следствия, 31 мая девочку взял с собой на рыбалку отец и его друзья. Нетрезвый мужчина оставил дочку без присмотра и не заметил ее исчезновения. 1 июня тело ребенка было обнаружено на дне Северо-Крымского канала, недалеко от места, где взрослые распивали спиртное. Отца девочки задержали, против него возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.

Следователи установили, что он отпустил дочку с близким другом семьи, который вызвался проводить ее до дома. По пути мужчина совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, затем столкнул ее в воду. Он признался свою вину.

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