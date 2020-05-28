В Москве женщину облили бензином и подожгли

В Москве мужчине, который облил бензином и поджег свою бывшую сожительницу в районе Выхино-Жулебино, предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом в четверг, 28 мая, «Ленте.ру» рассказала представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, 26 мая задержанный подкараулил 31-летнюю женщину в подъезде, облил горючей жидкостью и поджег. Пострадавшую доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести. В содеянном мужчина признался на первом же допросе, объяснив, что на преступление его толкнула ревность.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Обвиняемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве водителя скорой помощи заподозрили в убийстве жены — врача-кардиолога. В полицию обратился сын семейной пары — студент-медик. Он сообщил, что отец избивает мать. Прибывшим на место происшествия полицейским пришлось вскрывать дверь квартиры, запертую изнутри. В одной из комнат они обнаружили тело женщины и раненого мужчину. После случившегося он пытался покончить с собой, но выжил и был госпитализирован.

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