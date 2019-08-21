Подожженный прохожим москвич оказался инвалидом

Мужчина, которого неизвестные подожгли на юге Москвы, почти не выходил из дома из-за инвалидности и ни с кем не конфликтовал. Об этом РЕН ТВ рассказали супруга и сын пострадавшего.

«Вообще-то он все время дома сидит, не выходит на улицу. Сейчас он вышел только за сигаретами, а обычно выходит поиграть в карты», — сказала женщина. Подозреваемых она не знает.

Сын 58-летнего инвалида добавил, что незадолго до случившегося отец вышел на улицу поиграть в карты. О причинах нападения на него молодому человеку ничего не известно.

Двое мужчин облили свою жертву легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли возле дома на Касимовской улице днем в среду, 21 августа. Один из подозреваемых задержан, про второго не сообщалось. По предварительным данным, местный житель пил алкоголь во дворе и не реагировал на замечания молодого человека из соседнего подъезда. Тогда тот принес канистру с жидкостью, облил ей человека и лавку со столом и поджег, а потом ушел. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

По информации источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, нападавший производит впечатление неадекватного. По словам свидетелей, перед поджогом он говорил, что лавка проклята, и любой присевший на нее погибает, поэтому он требовал от мужчины немедленно пересесть.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК).

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