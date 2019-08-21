Поджегший мужчину москвич произвел впечатление невменяемого

Личность неизвестного, совершивший в среду, 21 августа, поджог другого мужчины на юге Москвы, установлена, в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел и допрошен, сообщила «Ленте.ру» Юлия Иванова, официальный представитель Главного следственного управления СКР по Москве.

«По предварительным данным, днем 21 августа 2019 года мужчина распивал спиртные напитки во дворе дома на Касимовской улице. Ему сделал замечание молодой местный житель, однако выпивавший на него не отреагировал. Тогда молодой человек принес легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею выпивавшего и лавку со столом, на которой тот расположился, после чего поджег горючую смесь. После совершенного молодой человек с места происшествия ушел», — рассказала Юлия Иванова.

Потерпевший в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами госпитализирован. Решается вопрос о возбуждени иуголовного дела по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом» (ч.2 ст.105 УК РФ).

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, молодой человек, совершивший поджог, производит на первый взгляд впечатление тяжело больного: так, по словам свидетелей, он перед тем, как вылить горючую жидкость, утверждал, что лавка проклята: любой присевший на нее погибает. И именно по этой причине призывал выпивавшего немедленно пересесть в другое место.

Днем 21 августа во дворе одного из домов на Касимовской улице молодой местный житель сжег выпивавшего на лавочке мужчину. Инцидент попал на видео.

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