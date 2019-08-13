Россиянина осудили за три попытки сжечь здание Роскомнадзора

Жителя Ульяновска осудили за три попытки сжечь здание регионального управления Роскомнадзора. Об этом во вторник, 13 августа, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Как говорится в сообщении, безработный ульяновец в маске приходил по ночам к зданию Роскомнадзора, разбивал окна молотком и камнями, выплескивал из бутылки легковоспламеняющуюся жидкость и поджигал охотничьими спичками. Ущерб от его действий, отметили в прокуратуре, составил 10 миллионов рублей.

Суд признал мужчину виновным в покушении на уничтожение чужого имущества, совершенном путем поджога, и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Сам подсудимый объяснил, что просто хотел отомстить Роскомнадзору за блокировку сайта, где можно было бесплатно пользоваться «пиратским» видеоконтентом.

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