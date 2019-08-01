Роскомнадзор отомстит иностранным СМИ за миллионный штраф RT

Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство, которые приблизят нормы для иностранных СМИ в России к британским стандартам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В федеральной службе уточнили, что это необходимо для применения зеркальных мер в том случае, если деятельность российских СМИ за рубежом будет оцениваться пристрастно.

Поводом для поправок стал штраф, который медиарегулятор Великобритании Ofcom наложил на российский канал RT. По мнению сотрудников британского ведомства, медиа нарушило принцип беспристрастности. Сумма взыскания составила 200 тысяч фунтов (почти 15,5 миллиона рублей).

Проведенное Ofcom расследование подтвердило, что канал не сумел соблюсти этот принцип в семи случаях с 17 марта по 26 апреля 2018 года. В эфире обсуждалась война в Сирии, а также санкции, принятые Великобритании после отравления Скрипалей.

В начале 2019 года Роскомнадзор запустил проверку канала «Би-би-си» в качестве ответа на претензии Ofcom к RT. Позднее сотрудники ведомства отчитались об обнаруженных нарушениях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!