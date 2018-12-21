Роскомнадзор проверит «Би-би-си»

Роскомнадзор начал проверку контента информационного портала и телеканала «Би-би-си». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В поле внимания надзорной службы попадут материалы, выпускаемые редакциями BBC World News и сайта компании. Сотрудники ведомства определят, соответствуют ли они российскому законодательству.

Проверка стала симметричным ответом на поведение британского регулятора Ofcom. Ранее сообщалось о том, что специалисты выявили нарушение правил вещания каналом RT.

Результаты проверки надзорная служба пообещала опубликовать отдельно.

20 декабря Ofcom опубликовал отчет, где сообщалось о нарушениях со стороны журналистов RT. Редакцию канала обвинили в однобоком и неточном освещении некоторых новостей, в том числе по делу отравления Скрипалей. Также у сотрудников Ofcom возникли претензии к новостному контенту, посвященному Украине и событиям в Сирии.

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