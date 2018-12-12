В России вознамерились блокировать СМИ за «явное неуважение» к власти

Сенаторы внесли в Госдуму пакет поправок с наказанием для СМИ, распространяющих в интернете информацию, которая в «неприличной форме» выражает «явное неуважение к обществу, государству, конституции и органам государственной власти». Поправки доступны на сайте автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности.

Парламентарии намерены запретить публиковать в СМИ и интернете недостоверную информацию, которая «создает угрозу жизни и здоровью граждан», а также грозит «массовым нарушением общественного порядка». В случае принятия поправок, СМИ станут наказывать за материалы, которые также могут угрожать «прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры», или могут быть чреваты «наступлением иных тяжких последствий».

Материалы по теме «Мат в соцсетях должен быть удален» Сын Боярского вырос, стал депутатом и взялся за цензуру в интернете

Пресекать распространение подобной информации будут генеральный прокурор или его заместители. Согласно процедуре, описанной в проекте документов, представители Генпрокуратуры должны обратиться в Роскомнадзор, а регулятор в свою очередь — блокировать страницы через интернет-провайдеров.

За распространение информации, отвечающей перечисленным требованиям, СМИ будут штрафовать на сумму от 400 тысяч до миллиона рублей. Для граждан штраф составит три-пять тысяч рублей.

Авторы поправок — сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат-единоросс Дмитрий Вяткин. 12 декабря они внесли в Госдуму четыре проекта с поправками в законы «О СМИ», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс административных правонарушений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!