Российский сайт по аренде детей для секса разоблачили

Пользователи Pikabu разоблачили сайт cpidzhak.ru, который, по сообщениям СМИ, рекламировал не только брендовую детскую одежду, но и сдавал в аренду детей.

Пост о сайте, якобы продающем детей, появился на Pikabu за несколько дней до того, как об этом начали говорить СМИ. Автор треда опубликовал скриншоты из раздела «Доставка». На них были изображены шестилетние мальчики с указанием цены за час. «Вот такой интересный сайт работает себе спокойненько», — писал пользователь.

Один из посетителей Pikabu с ником sviss указал на то, что на сайте размещены фотографии не реальных детей, а снимки, взятые из интернета. Он обнаружил некоторые из фото на сайте интернет-магазина Wildberries. Кое-какие снимки были взяты с сайта, занимающегося подбором на кастинги и прослушивания. Еще одно изображение было взято со страницы мальчика во «ВКонтакте».

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«Да вы в норме ли? Это вонючий фейк — фотки надерганы из и-нета. Моделей не фотографируют на линейке первого сентября. Не ведитесь на откровенную ложь», — предостерег он.

Пользователи предположили, что ресурс на самом деле не продавал детей, а был создан для искусственной шумихи, которую могли использовать для ужесточения правил в рунете. В частности, подозрение вызвало то, что сайт был зарегистрирован относительно недавно — 7 июня. Другие предположили, что ресурс — уловка для педофилов.

В настоящее время сайт cpidzhak.ru недоступен. В Роскомнадзоре заявили, что лишили ресурс домена и занесли его в Единый реестр запрещенной информации. Регулятор сообщил, что под видом интернет-магазина детской одежды сайт распространял информацию о сексуальных услугах с участием несовершеннолетних, содержал порнографические описания детей 5-8 лет.

Ранее провести проверку по сообщениям СМИ пообещали в столичном управлении Следственного комитета России.

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