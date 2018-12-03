Торговавший детьми сайт заинтересовал московских следователей

Московские следователи начали проверку по факту публикаций в СМИ о сайте, сдававшем в аренду детей-моделей. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

На сайте, рекламировавшем брендовую детскую одежду, размещались объявления о сдаче в аренду детей-моделей. В них указывалась стоимость ребенка за час и за день, стоимость варьировалась от 25 тысяч до 100 тысяч рублей. Там были представлены фотографии девочек и мальчиков в возрасте от 5 до 11 лет.

Создатели сайта предлагали услуги «доставки» за пределы Москвы при условии не менее пяти часов аренды и предварительной беседы с заказчиком. Постоянным клиентам обещали скидку.

«Если вы не имеете возможности использовать товар с доставкой, у нас есть собственные комфортабельные помещения по Москве», — отмечалось на сайте.

Связь с продавцами осуществлялась только по электронной почте либо через Telegram.

В интернете публиковались отзывы клиентов магазина, которые писали, что действительно брали в аренду «товар» и организация проводилась «на высшем уровне». Некоторые пользователи отмечали, что речь идет не об аренде вещей, а именно о детской проституции. В настоящее время сайты с отзывами заблокированы.

Заблокирован и сам сайт с арендой детей, на главной странице размещена фотография маньяка Андрея Чикатило с подписью «я их всех съел».

«В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, изложенных в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается на сайте московского управления Следственного комитета.

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