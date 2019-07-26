RT оштрафовали на миллионы за Скрипалей и Сирию

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов (15,7 миллиона рублей) за серьезные несоблюдения правил вещания и потребовал СМИ сообщить зрителям в эфире об итогах проверки, сообщается на сайте регулятора.

В Ofcom подчеркнули, что расследование подтвердило несоблюдение каналом принципа беспристрастности в семи случаях, в эфире новостей и телепередач за период с 17 марта по 26 апреля 2018 года. В них обсуждались принятые Британией меры в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также военный конфликт в Сирии.

«Вместе эти несоблюдения представляют собой серьезные и неоднократные нарушения наших правил. Мы были в особенности обеспокоены тем, как часто RT нарушал правила за относительно короткий промежуток времени», — говорится в заявлении.

В RT назвали назначение штрафа несправедливым. В комментарии на русскоязычном сайте RT отмечается, что регулятор не дождался решения суда, который должен установить, «правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT».

В комментарии также указано, что сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию.

RT ранее сообщал, что судья Высокого суда Лондона Клайв Льюис разрешил оспорить постановление Ofcom в отношении телеканала. Ofcom в новом заявлении подтвердил разбирательство в суде и отметил, что слушания пройдут ближе к концу 2019 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!