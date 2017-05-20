МИД России ответил на статью The Times о «чудовищном инструменте жульничества»

В Москве прокомментировали публикацию британской газеты The Times, в которой российские новостные агентства были названы «чудовищным государственным инструментом жульничества». Заявление МИД России опубликовано в субботу, 20 мая, на его сайте.

В дипломатическом ведомстве отметили, что The Times «не перестает удивлять».

«Полагаем, что медиа-круги Великобритании знакомы с результатами проверки британским государственным медиарегулятором Ofcom (Управление по коммуникациям) деятельности Russia Today (RT) и информагентства Sputnik. Доподлинно известно, что под определение "недостоверность" не попал ни один из информационных продуктов, выпущенных сотрудниками этих российских медиа-компаний», — говорится в комментарии министерства.

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В МИД добавили, что сама The Times при этом неоднократно была уличена в публикации фейковых новостей.

«Не исключаем, что возобладавшая над чувствами журналистская ревность подтолкнула редакцию The Times к клеветничеству по отношению к Russia Today (RT) и информагентству Sputnik», — отметили в МИД.

Статья под названием «Путинская пропаганда» была опубликована 5 мая. В ней говорится о вмешательстве российских хакеров в ход президентских выборов других стран. Кроме того, авторы материала негативно оценивают работу российских государственных СМИ, называя их инструментом лжи. RT также обвиняют в распространении порочащих слухов об избранном президенте Франции Эммануэле Макроне.