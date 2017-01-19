RT лишили возможности освещать инаугурацию Трампа в Facebook

Facebook временно лишил англоязычное отделение российского телеканала RT права создавать публикации со ссылками, видеоконтентом и изображениями. Об этом сообщается на сайте канала в четверг, 19 января.

По данным RT, блокировка произошла во время трансляции пресс-конференции президента США Барака Обамы в среду. Руководство канала считает, что Facebook ошибочно решил, что у RT нет прав на показ мероприятия.

Ограничение будет автоматически снято 21 января в 10:25 по московскому времени.

В RT отметили, что работают над досрочным снятием блокировки, поскольку в противном случае редакция не сможет осветить в Facebook церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января.

17 января постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время прощальной речи заявила, что российские власти ведут информационную войну и используют в качестве инструмента «распространения лжи» телеканал RT.

В ноябре Европарламент принял резолюцию о противодействии враждебной Евросоюзу внешней пропаганде, исходящей от России. В качестве основных информационных угроз в документе указан, в том числе, и телеканал RT.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала эту резолюцию информационным преступлением.