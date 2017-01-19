Причиной блокировки RT в Facebook стала жалоба «Радио Свободы»

Причиной блокировки страницы RT в Facebook стала жалоба одного из подразделений «Радио Свобода». Об этом в четверг, 19 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо, полученное телеканалом от администрации соцсети.

«Согласно уведомлению от Facebook, это сделано в связи с предполагаемым нарушением авторских прав, жалоба поступила от телеканала "Настоящее время" — проекта американского "Радио Свободы", которое получает финансирование от Государственного департамента США», — сообщает RT.

Между тем «Настоящее время» опровергло информацию о подаче жалобы. Об этом говорится в ответе телеканала на запрос RT.

RT запретили публиковать в Facebook ссылки, видео и изображения вплоть до 10:25 мск 21 января. Таким образом канал лишится возможности освещать в соцсети инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая намечена на 20 января. В RT заявили, что работают над досрочным снятием блокировки.

Канал сообщал, что причиной действий Facebook мог стать ошибочный вывод о том, что у RT не было права транслировать пресс-конференцию действующего президента США Барака Обамы. Блокировка произошла именно в момент показа речи главы государства.

Главред RT Маргарита Симоньян полагает, что блокировка имеет политическую подоплеку. «Я не удивляюсь [блокировке]. Если бы Госдеп мог отключить нам воздух, отключил бы», — сказала она РИА Новости.