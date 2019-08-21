Сожжение человека в московском дворе попало на видео

Во дворе на юге Москвы подожгли человека. Видео инцидента в среду, 21 августа, публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как злоумышленник подходит к сидящему на лавочке за столом человеку, обливает легковоспламеняющейся жидкостью и поджигает. В результате потерпевший получил серьезные ожоги и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Поджигателя разыскивают сотрудники полиции, его личность уже установлена.

В столичной полиции отметили, что инцидент произошел в среду на Касимовской улице, в районе Бирюлево Восточное.

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