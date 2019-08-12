Россиянин при попытке самосожжения поджег полицейского

В Кемеровской области при попытке задержать семейного дебошира пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел в поселке Елань в ночь на 12 августа. Прибывшие по вызову сотрудники полиции попытались задержать мужчину, но он облил себя легковоспламеняющейся жидкостью, которая также попала на одежду участкового. Злоумышленник успел поджечь себя, но огонь перекинулся и на полицейского.

Поджигатель смог сбежать. «Непонятно, то ли он сгорел, то ли нет», — заявили «Тайга.Инфо» в МВД. Местонахождение дебошира устанавливается. Полиция проводит служебную проверку.

Участковый доставлен в больницу с ожогами различной степени тяжести. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

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