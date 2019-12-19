Стриптизерша убила сына любовника ради денег и наркотиков

Жительница американского города Рурал-Ретрит, штат Вирджиния, жестоко убила сына своего любовника ради денег и наркотиков. Об этом сообщает сайт The Mirror.

43-летняя Роэна Шерил Миллс (Roena Cheryl Mills) работала стриптизершей в клубе и познакомилась с водителем грузовика по имени Джеймс (James). Вскоре они стали любовниками и около года состояли в сексуальных отношениях.

Джеймс познакомил женщину со своим 29-летним сыном Бо Уайтом (Bo White), который был инвалидом и получал пособие по нетрудоспособности. Он увлекался «Звездными войнами» и любил играть фигурками персонажей фильма.

1 апреля 2018 года Миллс занялась с Уайтом сексом у него дома в городе Лерона, штат Западная Вирджиния, в обмен на рецепт на опиоиды и деньги. После этого женщина избила его, зарезала кухонным ножом и обезглавила.

В суде обвинитель Джордж Сайтлер (George Sitler) сообщил, что Миллс была наркоманкой и использовала больного в своих интересах.

Миллс отрицала убийство и утверждала, что Уайта убил из ревности его отец. Несмотря на линию защиты Миллс, суд признал ее виновной в предумышленном убийстве. Ей грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Ранее сообщалось об американце, задушившем свою любовницу и выдававшем себя за нее. После убийства он писал сообщения в Facebook от ее лица.

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