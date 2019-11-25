Медсестра напилась, выпала с четвертого этажа на бетон и выжила

В американском округе Эскамбиа, штат Флорида, медсестра выпила водки и виски и выпала с четвертого этажа, пытаясь открыть окно в спальне. Об этом сообщает издание Daily Mail.

22-летняя Меган Хайджерд (Megan Heidgerd) из города Чешир, штат Коннектикут, приземлилась на бетонный внутренний дворик. В результате падения она получила несколько переломов правой ноги, открытый порез левой ноги и травмы головы. Ей оперативно оказали помощь и наложили около 40 швов.

«Я пыталась ухватиться за здание, когда падала. Помню, как ударилась головой о бетон и еще находилась в сознании, — вспоминает Хайджерд. — Я тогда думала, что умру. Я говорила себе: "Ну вот, все кончено"». Оказалось, женщина смешала алкоголь с прописанным ей антидепрессантом «Прозак». «Я знаю, что нельзя пить алкоголь при приеме лекарств. Но я даже не задумалась об этом. Или не придала этому значения», — отметила она.

Хайджерд отдыхала в гостях у приятелей и не помнит точно, сколько алкоголя выпила. По ее словам, она пыталась себя контролировать. Около полуночи американка осталась в спальне одна. Она попыталась открыть окно, чтобы проветрить помещение, однако поскользнулась и выпала во двор. «Я хотела подышать свежим воздухом», — объяснила медработница.

При падении Хайджерд зацепилась ногой за деревянный забор возле бассейна. По мнению врачей, именно он и спас женщине жизнь. Сейчас американка восстанавливается, через несколько недель она планирует вернуться к работе. Также она решила навсегда «завязать» с употреблением алкоголя.

В мае сообщалось, что в Тбилиси четырехлетний ребенок выпрыгнул из окна квартиры, находящейся на восьмом этаже, и остался жив. Очевидцы предположили, что мальчик в костюме Человека-паука подражал любимому супергерою.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!