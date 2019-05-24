Девушка пыталась сделать снимок на фоне океана и погибла

Жительница американского города Корваллис, штат Орегон, фотографировалась на обзорной площадке горы Некани, сорвалась с нее и умерла. Об этом сообщается в пресс-релизе офиса шерифа округа Тилламук.

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Утром 19 мая Мишель Кейси (Michelle Casey) со своим возлюбленным делали фотографии на фоне Тихого океана. В этот момент 21-летняя девушка сорвалась с подпорной стены и упала на дерево с высоты 30 метров. Прибывшая на место спасательная бригада достала пострадавшую при помощи специальных тросов. Американка была без сознания, но продолжала дышать.

Кейси доставили в больницу на вертолете в критическом состоянии. Врачам не удалось спасти пациентке жизнь.

В 2017 году сообщалось, что новозеландка разбилась в Лондоне во время попытки сделать селфи. Тони Келли (Toni Kelli) проживала одна в лондонской квартире. Ее друзья утверждают, что девушка выпала из окна второго этажа, когда пыталась сделать снимок.

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