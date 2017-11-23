Блогер выпала из окна в попытке сделать селфи

Девушка из Новой Зеландии разбилась в Лондоне во время попытки сделать селфи. О произошедшем сообщила Daily Mail.

По информации издания, блогер Тони Келли (Toni Kelli) проживала одна в лондонской квартире. Ее друзья утверждают, что девушка выпала из окна второго этажа, когда пыталась сделать снимок. При этом ее родители и власти Великобритании пока не подтверждают эти слова.

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Как сообщается, на место оперативно приехали медики, однако спасти девушку они не смогли. Она скончалась в больнице от травмы головы. Сейчас родители и друзья погибшей собирают деньги на доставку тела девушки на родину, в Новую Зеландию.

Школьная подруга Келли вспоминает, что Тони была очень веселой и постоянно улыбалась. «Когда мы учились в школе, она была той самой девочкой, что слова дурного о других не скажет. К тому же она была очень красивой, а таких девушек всегда сложно забыть», — рассказала она.

You knew it was comin’. A post shared by TONI KELLY ✨🌙 (@tonzkelly) on Nov 8, 2017 at 4:29pm PST

К последнему посту девушки в Instagram пишут печальные комментарии. Подпись у фотографии, сделанной еще 9 ноября, гласит: «Ты знала, что это грядет». Ряд пользователей счел фразу странной и намекающей на суицид. Другие отметили, что Келли не собиралась расставаться с жизнью.