Россиянка заявила о поступающих угрозах от убийцы ее дочери-школьницы

Мать изнасилованной и убитой в деревне Нижняя Коя Красноярского края 12-летней девочки пожаловалась следствию на угрозы от одного из задержанных по делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление следственного комитета региона.

Кто из трех задержанных угрожает женщине — агентство не уточняет.

Материалы по теме «Еще живую девочку связали и бросили в колодец» Российская школьница стала жертвой жестокой расправы. Полиция не пыталась ее защитить

Вечером 30 мая 12-летняя школьница ушла на пастбище за коровами и не вернулась. 1 июня ее тело нашли в пожарном резервуаре на заброшенной свалке недалеко от села. Задержаны трое местных жителей: 25, 19 и 14 лет.

В деревне давно жаловались на банду подростков, которые избивают детей, воруют из магазинов и домов. «Я и другие жители жаловались участковому. Тот сказал, что необходимо собрать подписи. Собрали. Нашли других потерпевших, но никого так и не наказали», — рассказывала местная жительница Татьяна Визингер.

Без внимания были оставлены и жалобы самой изнасилованной и убитой школьницы. Девочка еще в феврале сообщала в полицию об изнасиловании и угрозах, однако органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не проводили индивидуальную работу с подростками.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru