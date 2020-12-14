Прокурор запросил срок историку-расчленителю Соколову за убийство любовницы

Прокурор запросил 15 лет лишения свободы бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, обвиняемого в убийстве и расчленении своей любовницы Анастасии Ещенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе прений сторон, проходящих в Санкт-Петербургском городском суде, представитель гособвинения заявила, что считает возможным признать подсудимого виновным по статьям 105 УК РФ («Убийство») и 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»). Историк должен отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

Соколов заявил о своем раскаянии, при этом он считает, что нельзя назвать совершенную им расправу умышленной. По словам подсудимого, он убил Ещенко «в состоянии полного умопомрачения», вызванного ужасными оскорблениями его детей, и это теперь мучит его.

Прокурор указала, что Соколов признался в убийстве после задержания и установления обстоятельств произошедшего, исходя из чего его признание вины не является смягчающим обстоятельством. При назначении ему наказания следует учесть его заслуги ученого, наличие пожилых родителей и маленьких детей.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.