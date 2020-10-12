Маэстро Понасенков назвал слова Соколова в суде «бреднями скота»

Публицист Евгений Понасенков, известный в сети как Маэстро, высказался насчет признания Олегом Соколовым в суде вины в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщает «НСН».

В разговоре с журналистами Понасенков заявил, что Соколов постоянно перекладывает свою вину на других: сначала на жертву, потом на ее родителей. «То есть все виноваты, кроме него», — сказал публицист.

В ходе судебных заседаний Соколов также утверждал, что Понасенков устраивал ему травлю в интернете. Однако сам публицист называет эти обвинения «бреднями скота».

«Конечно, никакой травли не было. Наоборот, его быдло ряженое устраивало в интернете провокации и травлю против меня. У него же есть ресурсы. У него полно ряженых сумасшедших, называемых реконструкторами. А я просто молодой ученый», — заявил Понасенков.

Маэстро также отметил, что Соколов не раскаивается в содеянном, а его признание вины было неискренним. По мнению Понасенкова, защита историка намеренно затягивала процесс, а теперь Соколов «пытается на жалость судью пробить».

Конфликт между Соколовым и Понасенковым тянется с 2018 года. Тогда Понасенков обвинил коллегу в плагиате, заявив, что тот позаимствовал из его книги «Первая научная история войны 1812 года» некие концепции, не сделав ссылок. Соколов же назвал монографию Понасенкова ненаучной и не заслуживающей доверия со стороны читателей. Спор разбирал суд, тяжба завершилась в пользу Понасенкова.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.