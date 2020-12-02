Историк-расчленитель Соколов связал убийство аспирантки с Маэстро Понасенковым

Историк Олег Соколов, расчленивший свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко, связал ее убийство с публицистом Евгением Понасенковым, известным в сети как Маэстро. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

На очередном процессе по своему уголовному делу историк заявил, что в день убийства, 7 ноября 2019 года, Ещенко не ездила в архив, как говорила, а встречалась с публицистом.

«Мы просим допросить лицо, которое видело вместе Анастасию Ещенко и Евгения Понасенкова», — заявил адвокат подсудимого.

Сам историк пообещал написать президенту России в случае отказа и уверял, что показания свидетеля «перевернут сознание миллионов людей», следящих за этим процессом. Суд согласился выслушать его.

12 октября сообщалось, что Понасенков назвал слова Соколова в суде «бреднями скота». В разговоре с журналистами Понасенков также отметил, что Соколов постоянно перекладывает свою вину на других: сначала на жертву, потом на ее родителей. «То есть все виноваты, кроме него», — сказал публицист.

Конфликт между Соколовым и Понасенковым тянется с 2018 года. Тогда Понасенков обвинил коллегу в плагиате, заявив, что тот позаимствовал из его книги «Первая научная история войны 1812 года» некие концепции, не сделав ссылок. Соколов же назвал монографию Понасенкова ненаучной и не заслуживающей доверия со стороны читателей. Спор разбирал суд, тяжба завершилась в пользу Понасенкова.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.