Актер раскрыл план Маэстро Понасенкова напасть и избить доцента-убийцу Соколова

Публицист Евгений Понасенков, известный в сети как Маэстро, планировал нападение на своего оппонента — историка Олега Соколова, которого сейчас судят за убийство своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко. Об этом рассказал свидетель в суде, проходящем в Петербурге, передает «МК».

Показания на процессе дал актер Александр Лепихов, знакомый с Понасенковым, но не знавший лично подсудимого. Он раскрыл суду план Маэстро напасть на Соколова.

«Понасенков просил меня собрать группу сильных ребят, чтобы ехать в Петербург. Надо было поймать нетрезвого Олега Валерьевича в темных петербургских переулках, избить, поставить на колени и помочиться ему на лицо, записать все это на видео и отправить ему. Не знаю уж, для каких целей», — сказал свидетель.

По его словам, Понасенков устроил травлю Соколова, из-за которой тот совершил убийство. Видео с допросом свидетеля Лепихова предоставила объединенная пресс--служба судов Петербурга.

На кадрах свидетель говорит, что Понасенков испытывал жуткую неприязнь к Соколову: «его трясло, он бегал по квартире, злился, выпивал алкоголь и говорил: "Ну я ему устрою, ну, эта падла у меня попляшет"». По мнению Лепихова, Маэстро считает себя режиссером и произошедшее убийство им срежиссировано.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.