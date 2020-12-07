Историк Соколов искал в Google места для утопления тела еще живой аспирантки

Историк Олег Соколов, расчленивший свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко, искал на картах Google места для утопления тела девушки в тот момент, когда она была еще жива. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает «Московский Комсомолец».

Как отметил адвокат семьи Ещенко, в материалах уголовного дела указано, что Соколов в 2:13 ночи с 7 на 8 ноября 2019 года проверял набережные рек Мойки и Пряжки и смотрел, куда позже сбросить останки девушки. Сама Ещенко в это время общалась по телефону с братом и говорила ему, что все хорошо.

По мнению защитника, этот факт говорит о том, что Соколов тщательно планировал преступление, а об аффекте тут «не может быть и речи». Ранее, 2 декабря, историк связал убийство Ещенко с публицистом Евгением Понасенковым, известным в сети как Маэстро.

12 октября сообщалось, что Понасенков назвал слова Соколова в суде «бреднями скота». В разговоре с журналистами Понасенков также отметил, что Соколов постоянно перекладывает свою вину на других: сначала на жертву, потом на ее родителей. «То есть все виноваты, кроме него», — сказал публицист.

Конфликт между Соколовым и Понасенковым тянется с 2018 года. Тогда Понасенков обвинил коллегу в плагиате, заявив, что тот позаимствовал из его книги «Первая научная история войны 1812 года» некие концепции, не сделав ссылок. Соколов же назвал монографию Понасенкова ненаучной и не заслуживающей доверия со стороны читателей. Спор разбирал суд, тяжба завершилась в пользу Понасенкова.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.